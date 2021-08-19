***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEgeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.18.08.2021 TARİH SAAT 18:13'TE YAYINLANMIŞ OLAN FAALİYET RAPORUNDA YER ALAN GÖRÜŞTESEHVEN OLUMLU OLARAK YAZILAN DENETİM TÜRÜ SINIRLI OLUMLU (ŞARTLI) OLARAK DEĞİŞTİRİLEREK, YENİDEN YAYINLANMAKTADIR.FAALİYET RAPORUNDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959333BIST