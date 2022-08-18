***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler72.974.489 -72.974.489 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-879.929 -73.649 17.227.007 16.273.429 1.669.018 17.942.447Dönem Karı (Zararı)20 17.227.007 17.227.007 1.688.800 18.915.807Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -879.929 -73.649 -953.578 -19.782 -973.360Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler147.794 -150.519 -2.725 2.725 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.797.011 -949.552 1.907.137 106.789.848 17.227.007 157.312.711 6.488.367 163.801.078Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 -3.730.761 -1.358.250 1.759.343 106.940.367 -41.745.144 98.000.837 6.022.235 104.023.072Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-41.745.144 41.745.144 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.970.250 2.011.678 -29.958.572Dönem Karı (Zararı)20 -30.588.321 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.176.644 -205.285 0Sermaye Arttırımı7.825.601 132.174.399 140.000.000 140.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış498.962Ticari Borçlar55.028.907 25.490.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 329.076 45.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.699.831 25.444.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.832.406 3.761.486Diğer Borçlar73.414.678 126.963.130İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 69.624.077 122.285.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.790.601 4.677.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.048.117 51.317.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 87.048.117 51.317.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 24.633.966 15.145.287Kısa Vadeli Karşılıklar68.124.795 58.203.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.951.383 1.400.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 sa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM335.407.505 300.138.998TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER335.407.505 300.138.998UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.640.260 5.311.516İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.640.260 5.311.516Banka Kredileri8 5.416.211 4.898.867Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 224.049 412.649Diğer Borçlar9 898.143 9.397.927İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 8.114.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar898.143 1.283.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359Uzun Vadeli Karşılıklar21.898.878 15.528.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 21.898.878 15.528.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.270.640 31.071.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER364.678.145 331.210.007ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar206.030.587 98.000.837Ödenmiş Sermaye21 27.825.601 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 16.135.282 16.135.282Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 132.174.399 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.907.405 -3.730.761Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.907.405 -3.730.761Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.907.405 -3.730.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.563.535 -1.358.250Yabancı Para Çevrim Farkları21 -1.563.535 -1.358.250Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 1.759.343 1.759.343Yasal Yedekler2 21 65.195.223 106.940.367Net Dönem Karı veya Zararı20 -30.588.321 -41.745.144Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.033.913 6.022.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR214.064.500 104.023.072TOPLAM KAYNAKLAR578.742.645 435.233.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 350.362.929 191.860.754Satışların Maliyeti22 -275.988.030 -145.103.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.374.899 46.757.754BRÜT KAR (ZARAR)74.374.899 46.757.754Genel Yönetim Giderleri23 -12.340.304 -8.772.890Pazarlama Giderleri23 -28.346.138 -13.714.577Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.251.873 6.548.575Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -48.256.218 -7.284.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.315.888 23.534.742Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 893.809 1.135.496Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -3.850.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-10.272.079 24.670.238Finansman Gelirleri27 6.147.686 13.467.009Finansman Giderleri27 -26.433.958 -15.379.995SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.558.351 22.757.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.017.934 -3.841.445Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -13.504.771 -6.674.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 15.522.705 2.832.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.540.417 18.915.807DÖNEM KARI (ZARARI)-28.540.417 18.915.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.047.904 1.688.800Ana Ortaklık Payları-30.588.321 17.227.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.212.190 -899.711 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.515.237 -1.124.639Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler303.047 224.928 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 303.047 224.928Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -205.965 -73.649 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -205.965 -73.649 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.418.155 -973.360 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.958.572 17.942.447 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.011.678 1.669.018Ana Ortaklık Payları-31.970.250 16.273.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056764BIST