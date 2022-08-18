***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:11
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 4.816.624 145.858.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
72.974.489 -72.974.489 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-879.929 -73.649 17.227.007 16.273.429 1.669.018 17.942.447
Dönem Karı (Zararı)
20 17.227.007 17.227.007 1.688.800 18.915.807
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -879.929 -73.649 -953.578 -19.782 -973.360
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
147.794 -150.519 -2.725 2.725 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.797.011 -949.552 1.907.137 106.789.848 17.227.007 157.312.711 6.488.367 163.801.078
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.730.761 -1.358.250 1.759.343 106.940.367 -41.745.144 98.000.837 6.022.235 104.023.072
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-41.745.144 41.745.144 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.970.250 2.011.678 -29.958.572
Dönem Karı (Zararı)
20 -30.588.321 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.176.644 -205.285 0
Sermaye Arttırımı
7.825.601 132.174.399 140.000.000 140.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
498.962
Ticari Borçlar
55.028.907 25.490.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 329.076 45.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.699.831 25.444.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.832.406 3.761.486
Diğer Borçlar
73.414.678 126.963.130
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 69.624.077 122.285.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.790.601 4.677.194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.048.117 51.317.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 87.048.117 51.317.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 24.633.966 15.145.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.124.795 58.203.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.951.383 1.400.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 sa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
335.407.505 300.138.998
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
335.407.505 300.138.998
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.640.260 5.311.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.640.260 5.311.516
Banka Kredileri
8 5.416.211 4.898.867
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 224.049 412.649
Diğer Borçlar
9 898.143 9.397.927
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 8.114.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
898.143 1.283.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.898.878 15.528.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.898.878 15.528.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.270.640 31.071.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
364.678.145 331.210.007
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.030.587 98.000.837
Ödenmiş Sermaye
21 27.825.601 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 16.135.282 16.135.282
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 132.174.399 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.907.405 -3.730.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.907.405 -3.730.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.907.405 -3.730.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.563.535 -1.358.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -1.563.535 -1.358.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.759.343 1.759.343
Yasal Yedekler
2 21 65.195.223 106.940.367
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -30.588.321 -41.745.144
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.033.913 6.022.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.064.500 104.023.072
TOPLAM KAYNAKLAR
578.742.645 435.233.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 350.362.929 191.860.754
Satışların Maliyeti
22 -275.988.030 -145.103.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.374.899 46.757.754
BRÜT KAR (ZARAR)
74.374.899 46.757.754
Genel Yönetim Giderleri
23 -12.340.304 -8.772.890
Pazarlama Giderleri
23 -28.346.138 -13.714.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.251.873 6.548.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -48.256.218 -7.284.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.315.888 23.534.742
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 893.809 1.135.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.850.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.272.079 24.670.238
Finansman Gelirleri
27 6.147.686 13.467.009
Finansman Giderleri
27 -26.433.958 -15.379.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.558.351 22.757.252
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.017.934 -3.841.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -13.504.771 -6.674.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 15.522.705 2.832.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.540.417 18.915.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.540.417 18.915.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.047.904 1.688.800
Ana Ortaklık Payları
-30.588.321 17.227.007
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.212.190 -899.711 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.515.237 -1.124.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
303.047 224.928 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 303.047 224.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -205.965 -73.649 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -205.965 -73.649 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.418.155 -973.360 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.958.572 17.942.447 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.011.678 1.669.018
Ana Ortaklık Payları
-31.970.250 16.273.429
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056764
BIST