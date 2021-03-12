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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

12.03.2021 17:51



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
35 NUMARALI DİPNOT
Değişikliğin Nedeni
DİPNOTA AÇIKLAMA YAZILACAKTIR.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLİ RAPOR DİPNOTLARINDAN 35 NUMARALI YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER DİPNOTUNDA SEHVEN "BULUNMAMAKTADIR." YAZILMIŞTIR.
KAR VEYA ZARAR TABLOSUNDA YER ALAN 43.020.453 TL'NİN AÇIKLANDIĞI 35 NUMARALI DİPNOT
"31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Grup Şirketleri tarafından yıl içinde yapılan pay satışlarından kaynaklanan yatırım faaliyetlerinden gelirler 43.020.453.-TL'dir. (31.12.2019 : Yoktur.)" OLARAK REVİZE EDİLECEKTİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918008


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