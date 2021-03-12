***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar35 NUMARALI DİPNOTDeğişikliğin NedeniDİPNOTA AÇIKLAMA YAZILACAKTIR.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYOKTUR.Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHLİ RAPOR DİPNOTLARINDAN 35 NUMARALI YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER DİPNOTUNDA SEHVEN "BULUNMAMAKTADIR." YAZILMIŞTIR.KAR VEYA ZARAR TABLOSUNDA YER ALAN 43.020.453 TL'NİN AÇIKLANDIĞI 35 NUMARALI DİPNOT"31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Grup Şirketleri tarafından yıl içinde yapılan pay satışlarından kaynaklanan yatırım faaliyetlerinden gelirler 43.020.453.-TL'dir. (31.12.2019 : Yoktur.)" OLARAK REVİZE EDİLECEKTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918008BIST