***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2020.04 DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEgeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910407BIST