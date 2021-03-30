***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPLAS 2020 YILI GK KAR PAYI DAĞITIMYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 43.784,693 364,87244B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 72.930.704,31 364,87244Eklenen DökümanlarEK: 1 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdfEK: 2 EPLAS 2020 YILI KAR DAGITIM KARAR ONERISI 2021.10.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.759.343* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.772.855 36.154.762,74. Vergiler ( - ) 1.878.568,565. Net Dönem Kârı 76.772.855 34.276.194,146. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.713.809,718. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.772.855 32.562.384,43Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.490 2.49010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 76.775.345 32.564.874,4311. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921722BIST