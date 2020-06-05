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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

05.06.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
03.06.2020
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
08.07.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar

T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ "BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİ"NE YÖNELİK MAHKEMECE BAŞLATILAN HUKUKİ PROSEDÜRE İLİŞKİN OLARAK, 03.06.2020 TARİHLİ DURUŞMA COVID 19 SALGINI NEDENİYLE HSK KARARLARI GEREĞİ 08.07.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
2020/09 05.06.2020





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849414


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 3,96 264.005 % 10,00  
LUKSK 13,53 3.128.899 % 10,00  
RTALB 18,73 45.072.229 % 9,98  
FRIGO 17,75 891.356 % 9,98  
GENTS 2,54 60.500.473 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5463 8,5892 % 0,79  
Frank 7,0178 7,0600 % -0,29  
Riyal 1,7961 1,8051 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.692 -22,22  
Altın Gr. 371 371 -1,13  
Cumhuriyet 2.406 2.434 -13,60  
Tam 2.476 2.501 -17,70  
Yarım 1.208 1.223 -6,80  
Çeyrek 604 611 -3,40  
Gümüş.Ons 17,44 17,48 -0,25  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,01  
B. Petrol 41,50 41,50 1,52  
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