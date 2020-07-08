***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
08.07.2020 17:50
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
08.07.2020
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
21.10.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ "BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİ"NE YÖNELİK MAHKEMECE BAŞLATILAN HUKUKİ PROSEDÜRE İLİŞKİN OLARAK 08.07.2020 TARİHLİ DURUŞMA "YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ" NEDENİYLE 21.10.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
2020/11 08.07.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857325
BIST
17:44118.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -478,89
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:446,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:447,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:44400,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,38
|Açılış
|: 400,46
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.856.811
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.481.404
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.791.502
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.009
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.193.130
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,37
|33.875.566
|% -8,67
|
|OZGYO
|2,49
|84.189.118
|% -7,78
|
|DMSAS
|5,64
|33.104.236
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,27
|2.365.563.663
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.835.271.259
|% 2,51
|
|SISE
|6,45
|1.600.588.547
|% -0,62
|
|GARAN
|8,14
|1.449.588.113
|% -2,16
|
|PETKM
|4,34
|1.317.730.911
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,27
|2.365.563.663
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.835.271.259
|% 2,51
|
|PETKM
|4,34
|1.317.730.911
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,86
|499.236.304
|% -1,06
|
|SISE
|6,45
|1.600.588.547
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6147
|8,6579
|% 0,42
|
|Frank
|7,2902
|7,3341
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|20,83
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,73
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,04
|
Seans Raporu
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17:54ORGE
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Endeks 118, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 26, 755.00 milyon TL de
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