***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
29.09.2021 16:02
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
29.09.2021
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
01.12.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 29.09.2021 TARİHLİ DURUŞMA "BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ" GEREKÇESİYLE 01.12.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965721
BIST
17:461.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:468,8875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:4610,3199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0358
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:46500,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,39
|Açılış
|: 500,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VBTYZ
|20,74
|53.644.392
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|25.129.649
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.031.341
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.286.222
|% 9,91
|
|ATAGY
|4,31
|28.354.160
|% 9,67
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.921.161
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.853
|% -9,93
|
|YEOTK
|77,10
|65.431.441
|% -9,35
|
|GARFA
|11,76
|5.131.943
|% -9,33
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|THYAO
|13,97
|984.251.294
|% 1,38
|
|TUPRS
|114,90
|847.335.266
|% 1,95
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|593.918.764
|% 2,11
|
|GARAN
|9,24
|2.044.307.446
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,34
|703.676.252
|% 1,91
|
|SISE
|8,22
|841.297.847
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,45
|649.365.977
|% 2,22
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|-0,70
|