***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 17:07
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştır.
EPLAS 15.06.2020 ODA 2020/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851244
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0448
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 379,90
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.301.477
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5847
|8,6278
|% 0,76
|
|Frank
|7,1884
|7,2317
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-9,54
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.483
|-2,80
|
|Tam
|2.533
|2.551
|-2,90
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,55
|38,55
|-0,18
|