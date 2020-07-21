***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 17:51
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin Belediye ile iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş.arasında görüşmeler devam etmektedir. TMSF de görüşmelere katılmaktadır.
Basında, Ege Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili bilinçli olarak açıklamalarda bulunanlara gerekli cevaplar medya yolu ile verilmiştir. Bu tür asılsız açıklamalara itibar edilmemelidir. Ege Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili hukuki haklarımız aynen devam etmektedir.
21.07.2020 ODA 2020/012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860967
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0214
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8324
18:057,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8711
En Düşük
7,8233
18:05404,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,54
|Açılış
|: 404,23
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6807
|8,7243
|% 0,30
|
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8173
|1,8264
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.648
|24,90
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,60
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,50
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,61
|0,22
|
Seans Raporu
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