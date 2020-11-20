***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 16:27
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesi ile ilgili Ege Dünya Ticaret Merkezi için bazı yatırımcıların TMSF'ye ve iştirakimiz Güç Yapı'ya tekliflerinin olduğu bilinmektedir ancak Covid Pandemi sürecinden dolayı konuya ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak ilave bir gelişme bulunmamaktadır. Hukuki haklarımızın da aynen devam ettiği bilinmelidir.
20.11.2020 ODA 2020/020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889368
BIST
16:191.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:197,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0782
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:199,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:19457,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,88
|Açılış
|: 457,92
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:19
|KONYA
|980,40
|29.900.835
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|SKTAS
|5,20
|104.918.120
|% -4,41
|
|GARAN
|9,44
|3.646.834.437
|% -0,84
|
|SISE
|6,96
|1.929.768.329
|% 3,42
|
|THYAO
|11,97
|1.737.935.703
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,07
|1.424.241.556
|% -1,29
|
|KRDMD
|4,76
|1.353.713.601
|% -2,26
|
|YKBNK
|3,07
|1.424.241.556
|% -1,29
|
|SISE
|6,96
|1.929.768.329
|% 3,42
|
|TSKB
|2,23
|432.588.756
|% 2,76
|
|SKBNK
|1,52
|281.882.604
|% 2,01
|
|THYAO
|11,97
|1.737.935.703
|% 2,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6249
|7,6281
|% 1,04
|
|Euro
|9,0445
|9,0508
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,0972
|10,1479
|% 1,08
|
|Frank
|8,3404
|8,3906
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% 1,11
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,53
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.097
|35,00
|
|Tam
|3.034
|3.112
|31,88
|
|Yarım
|1.466
|1.505
|15,43
|
|Çeyrek
|735
|753
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,07
|
|B. Petrol
|44,51
|44,51
|0,31
|