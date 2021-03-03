***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 12:30
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS 2018 Yılı Kar Dağıtım Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914755
BIST
12:341.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:347,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
12:348,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9113
En Düşük
8,8181
12:34407,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,26
|Açılış
|: 407,78
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BOSSA
|24,42
|28.952.936
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.453.687
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.818.240
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|27.805.316
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.529.234
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,11
|1.209.051.740
|% 4,10
|
|THYAO
|14,84
|998.119.869
|% 0,20
|
|GARAN
|9,39
|753.020.459
|% 2,07
|
|EREGL
|15,64
|749.714.967
|% 3,58
|
|PETKM
|5,64
|724.885.881
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,11
|1.209.051.740
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,41
|203.662.821
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|317.949.956
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|724.885.881
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,81
|265.312.303
|% 2,18
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3517
|% -0,11
|
|Euro
|8,9035
|8,9103
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2445
|10,2959
|% -0,02
|
|Frank
|7,9838
|8,0319
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,21
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,86
|
|Altın Gr.
|407
|408
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.709
|2.750
|-7,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-2,88
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-1,39
|
|Çeyrek
|654
|669
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|0,34
|