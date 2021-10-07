***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2021 09:59
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı.
08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinin 16.sırasında kayıtlı teçhizatlarının 30.09.2021 tarih ve SNK2021000000661 Nolu faturası ile 229.450,00 TL tutarında imali yaptırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967746
BIST
11:141.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:148,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:1410,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:14503,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 503,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DOBUR
|29,04
|2.391.092
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.948.985
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,14
|79.069.006
|% 8,01
|
|MARTI
|1,52
|9.457.455
|% 7,80
|
|SEYKM
|16,20
|6.327.611
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,75
|11.843.995
|% -6,91
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|35.490.710
|% -5,24
|
|PETKM
|6,07
|434.341.005
|% -0,49
|
|GARAN
|9,31
|384.112.095
|% 0,98
|
|EREGL
|16,67
|321.272.269
|% 3,22
|
|THYAO
|13,96
|272.750.438
|% 1,82
|
|TUPRS
|119,80
|173.605.769
|% 0,67
|
|PETKM
|6,07
|434.341.005
|% -0,49
|
|GLYHO
|1,91
|76.132.276
|% 0,53
|
|GARAN
|9,31
|384.112.095
|% 0,98
|
|HALKB
|4,33
|164.880.572
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,78
|57.722.299
|% 1,14
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8763
|8,8795
|% 0,10
|
|Euro
|10,2839
|10,2889
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0127
|12,0729
|% -0,03
|
|Frank
|9,5333
|9,5907
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|1,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|
Seans Raporu
11:14
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11:26
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11:26
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