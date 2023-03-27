***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Aza Sayın Kemal Zorlu 25.03.2023 tarihinde vefat etmiştir. Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında vefat sebebiyle boşalan üyelik yerine yeni görevlendirme hususu görüşülecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.27.03.2023 ÖDA 2023/04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127987BIST