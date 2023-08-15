***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/730 Esas sayılı davasına konu Borcun merhum Kemal Zorlu mirasçıları tarafından, davacı Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye bugün yapılan son ödemeyle, anapara, faiz ve tüm ferileri ödenmiş olup, davaya konu borç tüm ferileriyle birlikte sona ermiştir. Ve taraflarca karşılıklı gayrıkabili rücu ibralaşılmıştır.Saygılarımızla,15.08.2023 ÖDA 2023/11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185610BIST