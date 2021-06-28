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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.06.2021 15:35



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, hazırlanan rapor ektedir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944487


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