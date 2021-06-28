***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.06.2021 15:35
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, hazırlanan rapor ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944487
BIST
15:501.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:508,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
15:5010,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0586
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4007
15:50499,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,60
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TKURU
|246,40
|6.158.355
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|46.222.815
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.741.926
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.829.801
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.026.635
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.937.933
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.656.982
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|835.111.199
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|766.672.339
|% -4,39
|
|THYAO
|14,06
|684.887.098
|% -1,54
|
|SASA
|29,12
|483.040.286
|% -0,68
|
|KRDMD
|6,70
|399.123.850
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,96
|766.672.339
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,17
|338.823.726
|% -1,81
|
|GARAN
|8,19
|835.111.199
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|349.312.701
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.656.027
|% -0,91
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7230
|8,7261
|% -0,44
|
|Euro
|10,4009
|10,4079
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,1122
|12,1729
|% -0,17
|
|Frank
|9,4564
|9,5134
|% -0,63
|
|Riyal
|2,3228
|2,3344
|% -0,31
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,67
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,11
|