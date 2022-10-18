***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 11:04
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BERNA VURALGİL SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ 03.02.2016 - yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 208269-701857
ÖYKÜ CANTÜRK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 17.10.2022 0 232 216 11 86 yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 920524
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
r/Bildirim/1072633
BIST
12:073.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 37,43
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
12:0718,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
12:0718,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
12:07987,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 987,07
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler12:03
|CRFSA
|46,88
|75.244.474
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|104.943.063
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|77.987.058
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|39.543.664
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|49.129.749
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|7.417.986
|% -9,98
|
|MEGAP
|4,51
|19.544.868
|% -6,63
|
|MEGAP
|4,51
|19.544.868
|% -6,63
|
|AGYO
|6,64
|63.354.582
|% -5,14
|
|IHAAS
|67,35
|10.204.961
|% -5,01
|
|THYAO
|98,10
|2.695.716.489
|% -0,36
|
|YKBNK
|10,02
|2.419.070.911
|% 3,19
|
|AKBNK
|15,39
|2.139.344.049
|% 3,64
|
|ASELS
|33,54
|1.985.251.802
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,53
|1.774.354.316
|% 0,89
|
|EKGYO
|4,53
|1.774.354.316
|% 0,89
|
|YKBNK
|10,02
|2.419.070.911
|% 3,19
|
|TSKB
|2,73
|593.045.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,89
|357.950.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,74
|1.538.938.250
|% 3,73
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5912
|% 0,06
|
|Euro
|18,3137
|18,3212
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9537
|21,0587
|% -0,50
|
|Frank
|18,5905
|18,7025
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9342
|4,9590
|% 0,08
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|1,10
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.671
|6.743
|14,00
|
|Yarım
|3.251
|3.296
|7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.649
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,02
|
|B. Petrol
|91,26
|91,26
|-0,36
|