***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBERNA VURALGİL SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ 03.02.2016 - yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 208269-701857ÖYKÜ CANTÜRK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 17.10.2022 0 232 216 11 86 yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 920524Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgilerir/Bildirim/1072633BIST