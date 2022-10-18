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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 11:04
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BERNA VURALGİL SERMAYE PİYASALARI MÜDÜRÜ 03.02.2016 - yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 208269-701857
ÖYKÜ CANTÜRK YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ 17.10.2022 0 232 216 11 86 yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 920524

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
r/Bildirim/1072633


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BIST En Aktif Hisseler12:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 75.244.474 % 10,00  
KONYA 1.928,30 104.943.063 % 10,00  
PENTA 532,40 77.987.058 % 10,00  
YAPRK 42,18 39.543.664 % 9,96  
SMRTG 114,10 49.129.749 % 9,92  
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12:03 Alış Satış %  
Dolar 18,5867 18,5912 % 0,06  
Euro 18,3137 18,3212 % 0,16  
Sterlin 20,9537 21,0587 % -0,50  
Frank 18,5905 18,7025 % -0,00  
Riyal 4,9342 4,9590 % 0,08  
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12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 1,10  
Altın Gr. 988 988 1,07  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.671 6.743 14,00  
Yarım 3.251 3.296 7,00  
Çeyrek 1.628 1.649 4,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,05  
Gümüş Gr. 11,17 11,19 0,02  
B. Petrol 91,26 91,26 -0,36  
Seans Raporu 12:03
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