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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2023 13:53
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL SİNEM ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Çevre Mühendisi 19.07.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır -
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.01.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMALİ KIRMIZIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
İSMAİL GÜLLÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.07.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163499


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YAPRK 91,85 81.266.271 % 10,00  
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Tam 10.610 10.896 -16,71  
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Çeyrek 2.587 2.645 -17,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,78 -0,02  
Gümüş Gr. 19,07 19,09 0,12  
B. Petrol 75,89 75,89 0,48  
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