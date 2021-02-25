***EPLAS* *EREGL* *ISBIR* *SODSN* *PETKM* *YKBNK* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.02.2021 17:19
***EPLAS******EREGL******ISBIR******SODSN******PETKM******YKBNK******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EPLAS, EREGL, ISBIR, PETKM, SODSN, TATGD, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EPLAS 1 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FUAT MAHMUZLU 600.000,000
EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KEMAL AYAŞLIOĞLU 50.000,000
EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NADİR DEMİR 64.000,000
EREGL 4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E REHA EREVİKLİ 190,111
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN BOSTAN 1,710
ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SELAHATTİN ÖZTÜRK 60,780
PETKM 7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E REHA EREVİKLİ 325,848
SODSN 8 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E TALÜ AHMET TANYELOĞLU 35.000,000
TATGD 9 TAT GIDA SANAYİ A.Ş. E REHA EREVİKLİ 74,120
YKBNK 10 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E NURİYE İŞGÜDEN 16.112,189
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912925
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