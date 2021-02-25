***EPLAS* *EREGL* *ISBIR* *SODSN* *PETKM* *YKBNK* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***EPLAS******EREGL******ISBIR******SODSN******PETKM******YKBNK******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler EPLAS, EREGL, ISBIR, PETKM, SODSN, TATGD, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***EPLAS 1 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FUAT MAHMUZLU 600.000,000EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E KEMAL AYAŞLIOĞLU 50.000,000EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E NADİR DEMİR 64.000,000EREGL 4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E REHA EREVİKLİ 190,111ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E RAMAZAN BOSTAN 1,710ISBIR 6 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SELAHATTİN ÖZTÜRK 60,780PETKM 7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E REHA EREVİKLİ 325,848SODSN 8 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E TALÜ AHMET TANYELOĞLU 35.000,000TATGD 9 TAT GIDA SANAYİ A.Ş. E REHA EREVİKLİ 74,120YKBNK 10 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E NURİYE İŞGÜDEN 16.112,189(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912925BIST