***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2021 15:42
***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EPLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nafiz Zorlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945083
BIST
15:591.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,35
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
15:598,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
15:5910,3127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0849
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
15:59489,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,29
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler15:59
|FADE
|22,44
|58.419.552
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.337
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.042.903
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.473.128
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,43
|12.911.535
|% -6,74
|
|YAPRK
|36,44
|6.052.416
|% -6,61
|
|GARAN
|8,35
|1.019.999.294
|% 1,21
|
|THYAO
|13,45
|667.629.592
|% 0,45
|
|KUTPO
|62,25
|587.511.916
|% 4,18
|
|SASA
|27,54
|344.504.583
|% -2,62
|
|AKBNK
|5,33
|343.444.396
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,18
|297.600.301
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,90
|239.099.546
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|1.019.999.294
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,33
|343.444.396
|% 0,19
|
|TSKB
|1,28
|65.965.607
|% 0,00
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6738
|8,6789
|% -0,63
|
|Euro
|10,3062
|10,3127
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9624
|12,0224
|% -0,75
|
|Frank
|9,3407
|9,3970
|% -1,07
|
|Riyal
|2,3032
|2,3148
|% -0,79
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,20
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.247
|3.296
|-13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|-15,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-7,31
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,88
|
Seans Raporu
15:59
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-
16:13ESCOM
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 502 adet işlem
-
16:12VANGD
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 265, 269 adet işlem
-
16:11EGSER
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 396 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.31 ) 1, 478
-
16:10XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 8, 268.00 milyon TL de