***EPLAS* *MZHLD*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***EPLAS******MZHLD*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [MZHLD]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTAŞINMAZAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüİSTANBUL-KADIKÖY-KOZYATAĞI / 637 ADA, 126 PARSELAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.05.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAR.Toplam Alım Bedeli60.559.625,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,32Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,04Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,07Alım KoşullarıGayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde, 12.05.2023 tarihine kadar 35.000.000,00 TL, satış tutarının kalan kısmı ise sözleşmeye uygun olarak 9 eşit taksitle nakit olarak ödenmiştir. Taşınmazın tapu devri 08.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.02.2024 (Sözleşmedeki Son Taksit Ödeme Tarihi) 05.02.2024 (Gerçekleşen Son Taksit Ödeme Tarihi) 08.03.2024 (Tapu Devir Tarihi)Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı GayrimenkulKarşı TarafALSANCAK TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari İlişkiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/05/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı ve Kira-Gelir Kapitalizasyonu YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.04.2023 Tarih 0041 NumaralıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar45.865.000,00 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi çerçevesinde ödemenin vadeye yayılması nedeniyleAçıklamalarSayın,Şirketimizde 11.05.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar alındığı üzereİstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahalle, 637 Ada, 126 Parselde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 11.05.2023 tarihinde yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesindeki alım koşullarına uygun olarak Maliki Alsancak Turizm A.Ş.'ye toplam 60.559.662,00 TL ödenmiş olup, taşınmazın tapu devri 08.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Bilgilerinize Sunarız,Saygılarımızla.08.03.2024 ÖDA NO 2024/03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257070BIST