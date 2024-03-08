***EPLAS* *MZHLD*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
08.03.2024 18:07
***EPLAS******MZHLD*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
TAŞINMAZ
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İSTANBUL-KADIKÖY-KOZYATAĞI / 637 ADA, 126 PARSEL
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.05.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR.
Toplam Alım Bedeli
60.559.625,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,32
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,04
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,07
Alım Koşulları
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde, 12.05.2023 tarihine kadar 35.000.000,00 TL, satış tutarının kalan kısmı ise sözleşmeye uygun olarak 9 eşit taksitle nakit olarak ödenmiştir. Taşınmazın tapu devri 08.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.02.2024 (Sözleşmedeki Son Taksit Ödeme Tarihi) 05.02.2024 (Gerçekleşen Son Taksit Ödeme Tarihi) 08.03.2024 (Tapu Devir Tarihi)
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
Karşı Taraf
ALSANCAK TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari İlişki
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/05/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar (Emsal Karşılaştırma) Yaklaşımı ve Kira-Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.04.2023 Tarih 0041 Numaralı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
45.865.000,00 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi çerçevesinde ödemenin vadeye yayılması nedeniyle
Açıklamalar
Sayın,
Şirketimizde 11.05.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar alındığı üzere
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahalle, 637 Ada, 126 Parselde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 11.05.2023 tarihinde yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesindeki alım koşullarına uygun olarak Maliki Alsancak Turizm A.Ş.'ye toplam 60.559.662,00 TL ödenmiş olup, taşınmazın tapu devri 08.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Bilgilerinize Sunarız,
Saygılarımızla.
08.03.2024 ÖDA NO 2024/03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257070
BIST