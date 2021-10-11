***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 15:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 4.783,15 % 0,01 % 0,02 % 209,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969459
BIST
16:061.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,40
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:068,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:0610,3747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
16:06505,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,41
|Açılış
|: 505,40
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.095.946
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.103.346
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|206.132.784
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.912.440
|% -9,98
|
|KUTPO
|63,15
|91.064.387
|% -9,79
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|87,60
|53.860.522
|% -7,69
|
|GARAN
|9,43
|882.035.600
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,71
|723.723.100
|% 4,35
|
|EREGL
|17,69
|577.820.051
|% 3,63
|
|TUPRS
|125,40
|558.611.459
|% 1,95
|
|PETKM
|6,17
|405.415.931
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,71
|723.723.100
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,40
|250.315.009
|% 1,27
|
|ODAS
|1,50
|140.313.282
|% 2,74
|
|GARAN
|9,43
|882.035.600
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,80
|150.885.227
|% 1,12
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9594
|8,9645
|% -0,04
|
|Euro
|10,3678
|10,3747
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1769
|12,2379
|% 0,02
|
|Frank
|9,6351
|9,6931
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3832
|2,3951
|% -0,04
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,89
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.330
|3.414
|-2,39
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,16
|
|Çeyrek
|807
|826
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,33
|