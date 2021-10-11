***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 15:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 35.046,68 % 0 % 0,22 % 11.738,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969462
BIST
17:261.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,82
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:268,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:2610,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0096
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:26507,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 507,35
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.145.444
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.956.276
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.007
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|208.698.950
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.777.477
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.096.299
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.586.885
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,46
|1.178.056.066
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,73
|842.328.281
|% 4,67
|
|EREGL
|17,58
|749.568.300
|% 2,99
|
|TUPRS
|125,60
|626.480.507
|% 2,11
|
|THYAO
|14,24
|475.986.388
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,42
|359.824.242
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,73
|842.328.281
|% 4,67
|
|GARAN
|9,46
|1.178.056.066
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,79
|212.487.518
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|143.164.865
|% 2,74
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9694
|8,9712
|% 0,03
|
|Euro
|10,3882
|10,3925
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,1956
|12,2567
|% 0,18
|
|Frank
|9,6488
|9,7069
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3835
|2,3955
|% -0,03
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|0,38
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|1,70
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:36KGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 890, 421 adet işlem
-
17:35PRKAB
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 457, 648 adet işlem
-
17:34TRGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 001, 368 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 678.00 milyon TL de
-
17:33AFYON
Yüzde 7.53 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 052, 186 adet işlem