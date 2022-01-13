***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 12:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 9.309,61 % 0 % 0,04 % 2.964,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993373
BIST
13:392.085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,61
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
13:3913,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3798
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
13:3915,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4670
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
13:39797,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 20,20
|Açılış
|: 796,87
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TETMT
|367,40
|10.634.139
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
|
|SELVA
|15,80
|2.163.366
|% 9,04
|
|DENGE
|1,43
|1.450.871
|% 7,52
|
|BALAT
|8,90
|207.004
|% 4,95
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
|
|MSGYO
|4,36
|17.694.582
|% -3,11
|
|KRDMD
|13,22
|3.646.006.444
|% 1,30
|
|THYAO
|28,80
|3.237.612.263
|% 7,14
|
|GARAN
|11,91
|1.364.919.721
|% 0,51
|
|ASELS
|24,74
|1.254.037.376
|% 2,40
|
|EREGL
|31,86
|1.252.145.664
|% 0,89
|
|KRDMD
|13,22
|3.646.006.444
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,85
|853.709.092
|% -0,77
|
|THYAO
|28,80
|3.237.612.263
|% 7,14
|
|GARAN
|11,91
|1.364.919.721
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|147.966.634
|% 2,94
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5909
|13,6089
|% 2,91
|
|Euro
|15,6008
|15,6212
|% 3,07
|
|Sterlin
|18,6214
|18,7148
|% 3,01
|
|Frank
|14,8290
|14,9183
|% 2,88
|
|Riyal
|3,6110
|3,6292
|% 2,79
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,08
|
|Altın Gr.
|796
|796
|18,98
|
|Cumhuriyet
|5.284
|5.364
|-82,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|-78,77
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|-38,10
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|-19,06
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,16
|