***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 14:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 49,27 % 0,02 % 0 % 0,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993440
BIST
16:032.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,98
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:0313,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3667
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:0315,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4425
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:03797,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 20,31
|Açılış
|: 797,28
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TETMT
|367,40
|10.917.772
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,00
|13.848.349
|% 9,60
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|CEOEM
|15,19
|16.090.204
|% -4,04
|
|KOZAL
|129,30
|500.207.712
|% -0,92
|
|PGSUS
|106,60
|360.127.180
|% 2,21
|
|BIMAS
|71,05
|345.370.314
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,38
|286.266.752
|% 0,00
|
|TKFEN
|24,02
|255.039.399
|% 0,33
|
|ODAS
|1,39
|175.467.296
|% 2,21
|
|ADESE
|0,79
|21.925.338
|% 0,00
|
|TURSG
|5,61
|131.412.356
|% 1,45
|
|YKSLN
|6,39
|115.709.179
|% 4,07
|
|HDFGS
|2,61
|42.562.854
|% 2,76
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5808
|13,5902
|% 2,77
|
|Euro
|15,5844
|15,5987
|% 2,92
|
|Sterlin
|18,5754
|18,6685
|% 2,76
|
|Frank
|14,8353
|14,9246
|% 2,92
|
|Riyal
|3,6084
|3,6265
|% 2,72
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,42
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,88
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.377
|-69,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-71,11
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-34,39
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,27
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,31
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
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16:17DOAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 46.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 039, 660 adet işlem
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 92 artarak (% 0.91 ) 2, 319
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16:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, PETKM
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16:16XU100
Endeks 2, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 28, 943.00 milyon TL de
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16:16KRDMB
Yüzde 7.14 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 117, 612 adet işlem