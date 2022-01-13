***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 15:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993459
BIST
14:522.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,97
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:5213,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,3980
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:5215,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,4753
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:52797,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 20,20
|Açılış
|: 797,17
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|47.795.785
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.184.338.743
|% 1,76
|
|THYAO
|28,60
|3.583.363.634
|% 6,40
|
|GARAN
|11,90
|1.469.777.837
|% 0,42
|
|EREGL
|31,78
|1.452.380.014
|% 0,63
|
|SISE
|15,30
|1.434.006.940
|% 0,72
|
|KRDMD
|13,28
|4.184.338.743
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|929.564.158
|% -0,52
|
|PETKM
|9,75
|1.271.335.566
|% 2,09
|
|THYAO
|28,60
|3.583.363.634
|% 6,40
|
|GARAN
|11,90
|1.469.777.837
|% 0,42
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5977
|13,6199
|% 3,00
|
|Euro
|15,6066
|15,6216
|% 3,07
|
|Sterlin
|18,6253
|18,7187
|% 3,03
|
|Frank
|14,8378
|14,9272
|% 2,94
|
|Riyal
|3,6103
|3,6284
|% 2,77
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,56
|
|Altın Gr.
|796
|797
|19,62
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.265
|5.399
|-73,88
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,73
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-17,87
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|0,04
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05NETAS
Yüzde 4.97 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 609 adet işlem
-
15:04KRDMA
Yüzde 6.35 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 071, 472 adet işlem
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 08 artarak (% 0.96 ) 2, 320
-
15:01XU100
Endeks 2, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 25, 645.00 milyon TL de
-
15:01LINK
Yüzde 9.89 oranında artışla 33.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 798 adet işlem