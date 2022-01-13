***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 13:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 33,21 % 0 % 0 % 16,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993412
BIST
17:322.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,00
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:3213,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2564
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:3215,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3388
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:32790,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,43
|Açılış
|: 790,40
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:32
|TETMT
|367,40
|17.497.375
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.961
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.915.039
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,50
|6.320.973.526
|% 3,45
|
|THYAO
|28,20
|4.562.823.956
|% 4,91
|
|EREGL
|31,70
|2.109.141.146
|% 0,38
|
|GARAN
|11,85
|1.933.192.349
|% 0,00
|
|SISE
|15,07
|1.896.803.441
|% -0,79
|
|KRDMD
|13,50
|6.320.973.526
|% 3,45
|
|YKBNK
|3,83
|1.204.632.489
|% -1,29
|
|PETKM
|9,54
|1.711.075.982
|% -0,10
|
|GARAN
|11,85
|1.933.192.349
|% 0,00
|
|THYAO
|28,20
|4.562.823.956
|% 4,91
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4511
|13,4799
|% 1,94
|
|Euro
|15,4348
|15,4950
|% 2,24
|
|Sterlin
|18,4767
|18,5694
|% 2,21
|
|Frank
|14,7596
|14,8485
|% 2,40
|
|Riyal
|3,5838
|3,6018
|% 2,02
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,37
|
|Altın Gr.
|790
|790
|12,86
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,07
|0,20
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|0,29
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47PKENT
Yüzde 8.33 oranında artışla 8, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 4 artarak (% 0.23 ) 2, 303
-
17:46DOAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 584, 397 adet işlem
-
17:44PSGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 17.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 729, 729 adet işlem
-
17:43ICBCT
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 242 adet işlem