***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.03.2024 22:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DPB Fon 28.03.2024 'te 01.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264032
BIST
'
18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0721
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,0861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0355
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.307,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 30,18
|Açılış
|: 2.306,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3120
|32,3229
|% 0,22
|
|Euro
|35,0478
|35,0861
|% -0,10
|
|Sterlin
|40,8040
|41,0085
|% -0,67
|
|Frank
|35,8553
|36,0351
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6243
|8,6675
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,85
|24,88
|% 0,66
|
|Platin
|908,60
|911,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,71
|1.016,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,84
|86,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.220,04
|2.220,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem