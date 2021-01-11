***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.492 % 0,00709407Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,37 % 0,00008936Bağımsız Denetim Ücreti10.017,23 % 0,00948518Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.018,82 % 0,08050317Fon Yönetim Ücreti2.450.961,76 % 2,32078245Hisse Senedi Komisyonu229.500,92 % 0,21731131Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.584,59 % 0,01570372Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.155,28 % 0,00393458Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,74 % 0,00105837Türev Araçlar Komisyonu363.353,54 % 0,34405454Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.247,7 % 0,0239067TOPLAM GİDERLER3.193.543,95 % 3,02392345DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.609.285,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900572BIST