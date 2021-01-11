***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 18:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.492 % 0,00709407
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
94,37 % 0,00008936
Bağımsız Denetim Ücreti
10.017,23 % 0,00948518
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.018,82 % 0,08050317
Fon Yönetim Ücreti
2.450.961,76 % 2,32078245
Hisse Senedi Komisyonu
229.500,92 % 0,21731131
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.584,59 % 0,01570372
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.155,28 % 0,00393458
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,74 % 0,00105837
Türev Araçlar Komisyonu
363.353,54 % 0,34405454
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.247,7 % 0,0239067
TOPLAM GİDERLER
3.193.543,95 % 3,02392345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.609.285,35 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900572
BIST
17:591.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:597,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1286
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:599,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0884
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:59444,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,47
|Açılış
|: 444,59
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FROTO
|148,50
|301.026.982
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.559.571
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.429.589
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|564.516
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|995.425
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.408.595
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|1.229.690
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.455.903
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,00
|3.569.200.495
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,50
|2.025.416.175
|% -1,57
|
|GARAN
|10,45
|1.576.001.809
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,62
|1.250.539.868
|% 0,62
|
|TCELL
|16,80
|1.188.017.983
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|2.025.416.175
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.250.539.868
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,36
|331.837.825
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,67
|628.797.275
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,45
|675.367.084
|% 1,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4941
|7,5018
|% 1,74
|
|Euro
|9,1044
|9,1140
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,92
|
|Frank
|8,3788
|8,4293
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9931
|2,0031
|% 1,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,15
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|