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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:41



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00554754
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,96 % 0,0002958
Bağımsız Denetim Ücreti
3.047,44 % 0,00733119
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.283,4 % 0,04398419
Fon Yönetim Ücreti
22.783,46 % 0,05480993
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,46 % 0,00374917
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
733,23 % 0,00176392
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,75 % 0,00053106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.529,26 % 0,03495289
Vergiler ve Diğer Harcamalar
34.330,92 % 0,08258954
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0,23846724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.568.121,18 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924623


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Tam 3.015 3.091 15,61  
Yarım 1.457 1.495 7,55  
Çeyrek 731 748 3,77  
Gümüş.Ons 25,10 25,15 -0,02  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,00  
B. Petrol 63,10 63,10 0,05  
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