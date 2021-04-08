***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00554754Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,96 % 0,0002958Bağımsız Denetim Ücreti3.047,44 % 0,00733119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.283,4 % 0,04398419Fon Yönetim Ücreti22.783,46 % 0,05480993Hisse Senedi Komisyonu1.558,46 % 0,00374917Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu733,23 % 0,00176392Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu220,75 % 0,00053106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.529,26 % 0,03495289Vergiler ve Diğer Harcamalar34.330,92 % 0,08258954Türev Araçlar Komisyonu0 % 0,23846724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.568.121,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924623BIST