***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 00:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00554754
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
122,96 % 0,0002958
Bağımsız Denetim Ücreti
3.047,44 % 0,00733119
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.283,4 % 0,04398419
Fon Yönetim Ücreti
22.783,46 % 0,05480993
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,46 % 0,00374917
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
733,23 % 0,00176392
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,75 % 0,00053106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.529,26 % 0,03495289
Vergiler ve Diğer Harcamalar
34.330,92 % 0,08258954
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0,23846724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.568.121,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924623
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
18:058,1424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1657
En Düşük
8,1369
18:059,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7173
En Düşük
9,6545
18:05455,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,61
|Açılış
|: 455,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1407
|8,1424
|% -0,05
|
|Euro
|9,6787
|9,7173
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1686
|11,2247
|% -0,39
|
|Frank
|8,7371
|8,7898
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-0,04
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,00
|
|B. Petrol
|63,10
|63,10
|0,05
|