***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bİlgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.154,13 % 0,00407823Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,74 % 0,00122524Bağımsız Denetim Ücreti2.882,93 % 0,01018711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.179,67 % 0,01830286Fon Yönetim Ücreti196.967,09 % 0,69600192Hisse Senedi Komisyonu11.235,08 % 0,03970022Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu148,84 % 0,00052594Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu474,63 % 0,00167715Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar467,88 % 0,0016533Türev Araçlar Komisyonu16.881,47 % 0,05965228Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.481,84 % 0,01230341TOPLAM GİDERLER239.220,3 % 0,84530766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.299.791,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924602BIST