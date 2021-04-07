***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bİlgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00187194Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri482,28 % 0,0003915Bağımsız Denetim Ücreti2.287,64 % 0,00185703Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.120,41 % 0,02688609Fon Yönetim Ücreti587.311,07 % 0,47676028Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu683,61 % 0,00055493Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu612,02 % 0,00049682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar584,4 % 0,0004744Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.016,82 % 0,0089431TOPLAM GİDERLER638.404,26 % 0,51823609DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.187.919,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924603BIST