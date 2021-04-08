***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.221,85 % 0,00566064Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri125,59 % 0,00031997Bağımsız Denetim Ücreti2.864,49 % 0,00729791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.732,32 % 0,03753376Fon Yönetim Ücreti46.783,11 % 0,11919005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar296,67 % 0,00075583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.196,81 % 0,00814456TOPLAM GİDERLER70.220,84 % 0,17890271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.250.852,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924622BIST