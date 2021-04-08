***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00839474Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri124,08 % 0,0004517Bağımsız Denetim Ücreti2.042,91 % 0,00743696Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.570,37 % 0,04212047Fon Yönetim Ücreti32.741,16 % 0,11919006Hisse Senedi Komisyonu1.728,56 % 0,0062926Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu352,81 % 0,00128436Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu217,88 % 0,00079316Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar295,44 % 0,00107551Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.296,49 % 0,01200046TOPLAM GİDERLER54.675,71 % 0,19904002DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.469.707,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924625BIST