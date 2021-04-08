***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,01360651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri122,85 % 0,00072487Bağımsız Denetim Ücreti2.042,58 % 0,01205215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.887,18 % 0,05833886Fon Yönetim Ücreti40.400,34 % 0,2383804Hisse Senedi Komisyonu6.534,55 % 0,03855682Tahvil Bono Komisyonu82,69 % 0,00048791Gecelik Ters Repo Komisyonu3.059,54 % 0,01805268Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu599,1 % 0,00353496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar294,18 % 0,0017358Türev Araçlar Komisyonu2.082,38 % 0,01228699Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.212,25 % 0,01305328TOPLAM GİDERLER69.623,65 % 0,41081123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.947.844,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924627BIST