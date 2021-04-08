***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00432895Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri127,47 % 0,00023929Bağımsız Denetim Ücreti2.045,43 % 0,00383978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.710,79 % 0,03700203Fon Yönetim Ücreti50.978,9 % 0,0957Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu77,16 % 0,00014485Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu62 % 0,00011639Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.498,05 % 0,00281221Vergiler ve Diğer Harcamalar298,27 % 0,00055993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.942,6 % 0,00740124TOPLAM GİDERLER81.046,68 % 0,15214466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.269.486,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924629BIST