***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.305,48 % 0,0029281Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri129,41 % 0,00016436Bağımsız Denetim Ücreti2.049,17 % 0,00260257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.250,39 % 0,02825937Fon Yönetim Ücreti187.691,73 % 0,23838014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu82,68 % 0,00010501Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu124,31 % 0,00015788Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar301,4 % 0,0003828Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.685,06 % 0,00595032TOPLAM GİDERLER219.619,63 % 0,27893055DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.736.313,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924632BIST