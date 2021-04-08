***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00478878Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri126,83 % 0,00026338Bağımsız Denetim Ücreti2.044,94 % 0,00424663Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.782,32 % 0,03485103Fon Yönetim Ücreti46.083,84 % 0,09570006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11,02 % 0,00002288Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu166,48 % 0,00034572Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar297,67 % 0,00061816Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.759,07 % 0,00780628TOPLAM GİDERLER71.578,18 % 0,14864292DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.154.450,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924633BIST