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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:30



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00214937
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
135,01 % 0,00012584
Bağımsız Denetim Ücreti
2.044,74 % 0,00190585
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.927,69 % 0,02882693
Fon Yönetim Ücreti
58.804,4 % 0,05481012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
744,35 % 0,00069379
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
181,85 % 0,0001695
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
51.800,19 % 0,04828167
Vergiler ve Diğer Harcamalar
302,13 % 0,00028161
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.240,91 % 0,01234152
TOPLAM GİDERLER
160.487,28 % 0,1495862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.287.493,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924634


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FRIGO 51,85 70.978.874 % 9,99  
MTRKS 37,26 250.462 % 9,98  
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Altın Gr. 459 459 -0,55  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 -0,12  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 -0,02  
B. Petrol 63,00 63,00 -0,20  
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