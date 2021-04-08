***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00214937Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri135,01 % 0,00012584Bağımsız Denetim Ücreti2.044,74 % 0,00190585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.927,69 % 0,02882693Fon Yönetim Ücreti58.804,4 % 0,05481012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu744,35 % 0,00069379Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181,85 % 0,0001695Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu51.800,19 % 0,04828167Vergiler ve Diğer Harcamalar302,13 % 0,00028161Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.240,91 % 0,01234152TOPLAM GİDERLER160.487,28 % 0,1495862DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.287.493,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924634BIST