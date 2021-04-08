***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.221,85 % 0,02957654Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri121,92 % 0,00162296Bağımsız Denetim Ücreti2.860,57 % 0,03807897Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.818,56 % 0,13070146Fon Yönetim Ücreti8.953,81 % 0,11919019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu292,1 % 0,00388834Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu373,83 % 0,0049763Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.825,68 % 0,02430285Vergiler ve Diğer Harcamalar293,08 % 0,00390139Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.743,93 % 0,02321463TOPLAM GİDERLER28.505,33 % 0,37945363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.512.203,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924635BIST