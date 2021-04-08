***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.306,01 % 0,00034441Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,4 % 0,00002993Bağımsız Denetim Ücreti2.112,01 % 0,00031544Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.466,36 % 0,02082988Fon Yönetim Ücreti1.596.072,87 % 0,23838013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu711,12 % 0,00010621Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu245,47 % 0,00003666Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar370,24 % 0,0000553Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.095,41 % 0,00494294TOPLAM GİDERLER1.774.579,89 % 0,2650409DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ669.549.455,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924637BIST