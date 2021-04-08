***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2021 01:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00034441
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,4 % 0,00002993
Bağımsız Denetim Ücreti
2.112,01 % 0,00031544
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.466,36 % 0,02082988
Fon Yönetim Ücreti
1.596.072,87 % 0,23838013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
711,12 % 0,00010621
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
245,47 % 0,00003666
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
370,24 % 0,0000553
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.095,41 % 0,00494294
TOPLAM GİDERLER
1.774.579,89 % 0,2650409
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
669.549.455,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924637
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1689
En Düşük
8,1219
18:059,7192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7257
En Düşük
9,6700
18:05458,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 458,97
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
457,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1555
|8,1626
|% 0,37
|
|Euro
|9,7013
|9,7192
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1379
|11,1937
|% -0,03
|
|Frank
|8,7736
|8,8265
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1663
|2,1772
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,48
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de