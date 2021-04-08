***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.352,85 % 0,02052362Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri222,95 % 0,0033823Bağımsız Denetim Ücreti3.459,48 % 0,05248258Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.846,4 % 0,13420569Fon Yönetim Ücreti10.930,56 % 0,16582376Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.617,91 % 0,05488607Vergiler ve Diğer Harcamalar292,77 % 0,00444151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler765,27 % 0,01160965TOPLAM GİDERLER29.488,19 % 0,44735517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.591.673,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924638BIST