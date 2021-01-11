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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 22:32



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901215


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