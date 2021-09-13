***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2021 16:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00343 1,25 0,00343 1,25 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
SERPİL ASLAN BEKTAŞ FON MÜDÜRÜ 212 348 51 27 Serpil.AslanBektas@denizbank.com
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963450
BIST
17:281.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:288,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:289,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0488
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:28487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,48
|Açılış
|: 487,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CRFSA
|42,46
|8.218.935
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.856.972
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.408.936
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.208.027
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.684.465
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.221.636
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.012.680
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|51.243.535
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,51
|17.676.364
|% -7,26
|
|SELGD
|6,74
|9.860.571
|% -6,39
|
|GARAN
|9,40
|1.267.157.985
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|631.378.146
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,48
|597.260.591
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,47
|588.201.865
|% -0,40
|
|KOZAL
|102,00
|540.349.963
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,47
|588.201.865
|% -0,40
|
|GARAN
|9,40
|1.267.157.985
|% -0,95
|
|SISE
|8,59
|631.378.146
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|131.045.131
|% -0,54
|
|TSKB
|1,29
|91.179.037
|% 0,00
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4333
|8,4358
|% -0,24
|
|Euro
|9,9562
|9,9638
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,6356
|11,6940
|% -0,27
|
|Frank
|9,1233
|9,1783
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2436
|2,2548
|% -0,19
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|9,27
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|
Seans Raporu
17:26
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-
17:42ISBTR
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 30, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12 adet işlem
-
17:40EUHOL
Yüzde -8.08 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 347, 796 adet işlem
-
17:39TACTR
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 042 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 59 kaybederek (% -0.21 ) 1, 259
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ICBCT, PENTA, CRFSA, DIRIT, DITAS, GESAN, NIBAS, MRSHL