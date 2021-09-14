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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2021 12:34



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ÖZKAN 01.08.2018 2018 – devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 – 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Bahadır DOĞUŞ 01.07.2018 2018 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 2013 – 2018 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 25 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 01.07.2021 2021 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 – 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 – 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 – 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Erkan ÖĞEÇ 01.09.2018 2018 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Yönetmeni 2016 – 2018 İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yeşilyurt Şb. Müdür Yardımcısı 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963648


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Cumhuriyet 3.220 3.268 -9,00  
Tam 3.203 3.284 -11,69  
Yarım 1.548 1.588 -5,65  
Çeyrek 776 794 -2,83  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 -0,19  
Gümüş Gr. 6,40 6,42 -0,02  
B. Petrol 74,09 74,09 0,58  
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