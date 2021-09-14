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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2021 12:38



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0 - 0 - 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963650


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BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,70 8.924.138 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.634.504 % 9,98  
YEOTK 42,84 6.025.446 % 9,96  
YUNSA 12,03 12.974.141 % 9,96  
ISKPL 9,88 27.434.771 % 9,93  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 8,4519 8,4570 % 0,37  
Euro 9,9838 9,9883 % 0,29  
Sterlin 11,6913 11,7499 % 0,53  
Frank 9,1324 9,1874 % 0,35  
Riyal 2,2477 2,2590 % 0,34  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -6,69  
Altın Gr. 486 486 -0,24  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -10,00  
Tam 3.202 3.283 -12,27  
Yarım 1.548 1.588 -5,93  
Çeyrek 776 794 -2,97  
Gümüş.Ons 23,56 23,59 -0,17  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,02  
B. Petrol 74,10 74,10 0,59  
Seans Raporu 13:36
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