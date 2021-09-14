***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 13:26
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ÖZKAN 01.08.2018 2018 – devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 – 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 01.07.2021 2021 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 – 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 – 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 – 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Erkan ÖĞEÇ 01.09.2018 2018 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları Yönetmeni 2016 – 2018 İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yeşilyurt Şb. Müdür Yardımcısı 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963659
BIST
13:371.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:378,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:379,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:37485,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:37
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.645.159
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.042.411
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.611.528
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.362
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.914.025
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.890.747
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,00
|531.309.034
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GESAN
|23,24
|280.940.171
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|276.210.939
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|217.649.969
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|83.880.335
|% 5,50
|
|YESIL
|2,32
|159.600.420
|% -4,13
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4522
|8,4554
|% 0,35
|
|Euro
|9,9820
|9,9880
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6902
|11,7489
|% 0,52
|
|Frank
|9,1305
|9,1855
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 0,32
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,42
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,94
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|0,56
|