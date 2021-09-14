***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00137 0,5 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963707
BIST
17:471.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
17:478,4529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0267
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
17:479,9983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
17:47491,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,25
|Açılış
|: 491,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,37
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MTRKS
|38,50
|220.699.285
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|282.333.844
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.497.894
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.886.477
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|12.757.060
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.089.916
|% -10,00
|
|SELGD
|5,97
|19.731.525
|% -9,95
|
|KTSKR
|77,85
|2.382.599
|% -9,95
|
|DOGUB
|6,02
|24.993.903
|% -8,37
|
|EUHOL
|2,56
|38.837.447
|% -7,91
|
|GARAN
|9,53
|1.964.025.855
|% 1,49
|
|TUPRS
|106,40
|899.390.910
|% 2,70
|
|THYAO
|12,43
|747.286.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|608.452.263
|% 0,81
|
|BJKAS
|6,50
|565.831.456
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,49
|608.452.263
|% 0,81
|
|GARAN
|9,53
|1.964.025.855
|% 1,49
|
|MRGYO
|1,15
|164.396.658
|% 5,50
|
|EKGYO
|1,85
|174.453.728
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,50
|565.831.456
|% 0,78
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4499
|8,4529
|% 0,32
|
|Euro
|9,9917
|9,9983
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,6731
|11,7316
|% 0,37
|
|Frank
|9,1561
|9,2112
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2474
|2,2587
|% 0,33
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|11,12
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,63
|73,63
|0,12
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260