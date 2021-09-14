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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.09.2021 15:11



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi - Yönetmen 13 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçları Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963717


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ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
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Altın Gr. 490 490 4,04  
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Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 0,08  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,04  
B. Petrol 73,78 73,78 0,27  
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