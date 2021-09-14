***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 15:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000630 0,230000 0 - 0 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963719
BIST
16:401.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
16:408,4511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
16:4010,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
16:40486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
488,66
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BIOEN
|31,90
|280.708.571
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.460.767
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.803.013
|% 9,98
|
|YUNSA
|12,03
|13.361.603
|% 9,96
|
|YEOTK
|42,84
|6.415.247
|% 9,96
|
|SELVA
|9,18
|65.899.091
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.202.766
|% -9,95
|
|SELGD
|6,11
|17.735.610
|% -7,84
|
|DOGUB
|6,11
|22.884.516
|% -7,00
|
|EUHOL
|2,60
|35.594.997
|% -6,47
|
|GARAN
|9,56
|1.542.458.541
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,20
|750.442.827
|% 2,51
|
|THYAO
|12,52
|644.271.948
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,52
|541.387.074
|% 2,02
|
|BJKAS
|6,73
|514.635.873
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,52
|541.387.074
|% 2,02
|
|GARAN
|9,56
|1.542.458.541
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|127.068.891
|% 6,42
|
|BJKAS
|6,73
|514.635.873
|% 4,34
|
|YESIL
|2,35
|180.621.304
|% -2,89
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4451
|8,4469
|% 0,25
|
|Euro
|9,9903
|9,9963
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,7031
|11,7618
|% 0,63
|
|Frank
|9,1415
|9,1965
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2450
|2,2563
|% 0,22
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-0,34
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|5,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-2,42
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-1,17
|
|Çeyrek
|779
|796
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|0,54
|